Scampia: sorpresa con la droga: arrestata In manette una 47enne napoletana

La polizia ha arrestato una 47enne napoletana con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta che, dopo aver intascato del denaro da una persona, ha indicato a quest’ultima di avvicinarsi ad una donna che, a sua volta, gli ha consegnato qualcosa.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato la donna, trovandola in possesso di 2 involucri di cocaina del peso complessivo di circa un grammo e 7 cilindretti di eroina del peso complessivo di circa 7 grammi.

L’uomo a bordo della bici, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce; durante la fuga, lo stesso, si è disfatto di un borsello al cui interno gli operatori hanno rinvenuto 10 stecche di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi e 17 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi.