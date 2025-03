In un'antica grotta scoperta una discarica tra carcasse di moto e pezzi di auto Scoperta dei Carabinieri a due passi da storica basilica

Nel rione Sanità a Napoli i carabinieri hanno trovato una grotta discarica dove si nascondevano i mezzi rubati. A due passi dall'osservatorio astronomico e dal bosco di Capodimonte i carabinieri della compagnia Stella stavano effettuando un servizio a largo raggio nel quartiere quando hanno notato un portoncino in ferro socchiuso in vico II Severo a Capodimonte. Sulla porta metallica vecchi manifesti e qualche scritta fatta con lo spray. I carabinieri sono entrati e hanno trovato una vera e propria grotta distante qualche decina di metri dalla basilica di San Severo, un luogo dal potenziale storico inestimabile. Dentro carcasse di motoveicoli e decine di pezzi di ricambio. Non mancano materiali di risulta, immondizia e, poco distanti, due moto di grossa cilindrata che valgono complessivamente sui 50mila euro. Le moto, risultate rubate, sono state restituite ai proprietari mentre la grotta è stata sequestrata. Tornando al servizio a largo raggio, i carabinieri hanno identificato 60 persone di cui 30 già note alle forze dell'ordine e controllato 20 veicoli. Sequestrate 2 auto e 10 scooter con 27 sanzioni al codice della strada per un totale di 43mila euro.