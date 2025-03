Movida fuorilegge, sanzionato bar che vende superalcolici ai minorenni Sette ragazzi sono stati affidati dalla Polizia locale ai genitori

Movida fuorilegge, altro sabato sera di controlli per la Polizia locale di Napoli. Gli agenti sono intervenuti nell'area prospiciente Via dei Carrozzieri a Monteoliveto, dove hanno sorpreso 7 minori di cui 3 di appena 15 anni, intenti a consumare superalcolici, acquistati in un noto bar della zona.

I minori sono stati affidati ai genitori, prontamente contattati dagli Agenti, mentre l’esercente del bar che ha venduto alcool ai ragazzi è stato verbalizzato e denunciato. Il bar era già stato sottoposto ad analoghe violazioni. Il tutto verrà comunicato anche agli Uffici della locale Questura per eventuali ed ulteriori provvedimenti.