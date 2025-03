Ladri acrobati tra Calvizzano e Mugnano: nuove tecniche per i furti in casa Bande di ladri si arrampicano sui balconi per entrare negli appartamenti

Una serie di furti sta mettendo in ginocchio le città di Marano, Calvizzano, Giugliano, Melito, Villaricca e Mugnano. I malviventi, con tecniche sempre più audaci, si arrampicano fino ai piani alti dei palazzi o oscurano l’illuminazione pubblica per colpire indisturbati.

Furti acrobatici: ladri come circensi tra i palazzi

Negli ultimi mesi, i residenti della zona nord di Napoli hanno dovuto affrontare un'escalation di furti con modalità inedite. Le bande di criminali utilizzano corde per arrampicarsi fino ai balconi dei piani superiori, entrando negli appartamenti anche in pieno giorno. Nel pomeriggio di ieri, nei parchi Furoli e Dora, alcuni abitanti hanno assistito increduli alla scena di ladri che si muovevano con agilità da un palazzo all'altro.

Strade al buio per colpire farmacie e negozi

Oltre ai furti in appartamento, i criminali hanno adottato un’altra strategia: disattivare l’illuminazione pubblica per rendere le loro azioni meno visibili. A Marano, in corso Mediterraneo, una banda ha staccato la corrente a un palo della luce per introdursi in una farmacia. Il tentativo di furto è però fallito grazie alle urla di alcuni residenti che hanno dato l’allarme.

Residenti esasperati: la sicurezza è un’illusione

Gli abitanti della zona collinare di Marano, così come quelli delle frazioni di San Marco, San Rocco e Castelbelvedere, denunciano una situazione sempre più critica. Nonostante le richieste di maggiori controlli e l’organizzazione di fiaccolate per sensibilizzare le autorità, i furti continuano a ripetersi con frequenza allarmante.

Officine e attività nel mirino: rubati trattori e attrezzi da lavoro

Non solo abitazioni: anche le attività commerciali sono nel mirino delle bande. In via Gramsci e via Corree di sopra, sempre a Marano, sono stati denunciati diversi furti. In un’officina, tre ladri sono riusciti a sottrarre attrezzature da lavoro e due trattori, caricandoli su un furgone e fuggendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Un appello alla sicurezza: i cittadini chiedono più controlli

Di fronte a questa ondata di criminalità, i residenti dei comuni coinvolti chiedono un intervento immediato delle forze dell’ordine. La paura ha cambiato le abitudini quotidiane: molte persone evitano di uscire la sera e si barricano in casa nel tentativo di proteggere le proprie famiglie. La sicurezza sembra ormai un lusso irraggiungibile.