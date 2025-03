Napoli: controlli in locali della movida, chiuse due attivita' Nelle aree di Bagnoli, Fuorigrotta e Soccavo

La Polizia locale di Napoli ha svolto un'intensa attivita' di controllo sui locali pubblici nelle aree di Bagnoli, Fuorigrotta e Soccavo nel fine settimana, in orario tardo serale e notturno.

Le operazioni hanno interessato gli esercizi pubblici della cosiddetta "movida", ubicati nell'area cittadina maggiormente colpita dai fenomeni bradisismici. Sono state verificate undici attivita' imprenditoriali, delle quali quattro sono risultate in regola e due chiuse al momento del controllo. Nei restanti casi, sono stato accertate 23 violazioni amministrative e penali, con l'esecuzione di tre sequestri.

Tra le principali irregolarità riscontrate, si segnalano la mancanza di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, la carenza di certificazioni sanitarie, l'assenza dei titoli necessari per l'impatto acustico e la vendita di alcolici, nonche' l'organizzazione di eventi senza le prescritte autorizzazioni.

In particolare, in un locale pubblico ove si stava svolgendo un evento con la partecipazione di circa 3.000 persone, e' stato disposto il sequestro per assenza del titolo autorizzativo, oltre alla mancanza del certificato di prevenzione incendi. L'area e' stata messa in sicurezza e il pubblico e' stato fatto defluire in sicurezza e senza incidenti.

Il secondo sequestro ha riguardato un'attivita' che presentava abusi edilizi e violazioni in materia di sicurezza dei pubblici spettacoli, mentre il terzo e' stato eseguito in un esercizio che operava senza autorizzazione per eventi danzanti e in assenza delle prescritte certificazioni per la sicurezza.

Le attivita' di controllo proseguiranno nei prossimi fine settimana, con l'obiettivo di garantire il rispetto della normativa vigente e la sicurezza dei cittadini.