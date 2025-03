Sul lavoro è strage senza fine: idraulico precipita da 6 metri e muore sul colpo L'uomo stava effettuando riparazioni: indagano i carabinieri

Non si ferma la strage sul lavoro in Campania: in mattinata un'altra tragedia in provincia di Napoli, a Casalnuovo.

Stando ad una prima ricostruzione un 60enne ha perso la vita, precipitando da un'altezza di circa 6 metri. Stava effettuando delle riparazioni idrauliche in un condominio di via Bellini.

L'impatto è stato fatale, il lavoratore è praticamente morto sul colpo. Sul posto le ambulanze del 118: sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Casalnuovo.