Casalnuovo, Tommaso ha fatto un volo di 6 metri ed è morto Volo di sei metri, il 60 enne è morto sul colpo

Un altro incidente mortale sul lavoro a meno di una settimana dalla morte dell'operaio a Sant'Antonio Abate, addetto a una ditta rifiuti: Nicola Sicignano era rimasto rimasto incastrato in un nastro.

Poco fa i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli sono intervenuti in un condominio a via Puccini. Un 60enne mentre stava effettuando delle riparazioni idrauliche è caduto da una tettoia da un'altezza di circa 6 metri decedendo sul colpo. Personale del 118 sul posto. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Le circostanze sono tutte da chiarire ma quel che è certo è che l'uomo è precipitato dall'alto di un palazzo mentre stava lavorando. La vittima è Tommaso Altobelli, 60 anni fatti a settembre, di Volla. Un idraulico esperto.

È la terza morte sul lavoro in questo territorio nell'arco di un breve periodo di tempo.