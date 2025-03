Sorpreso con la droga: tenta la fuga ma viene acciuffato e arrestato Manette ai polsi di un 58enne a Porta Capuana

La polizia ha arrestato un 58enne originario del Ghana con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le sue tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 58enne che, accortosi della loro presenza, si è dato alla fuga finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 30 involucri di cocaina del peso di 4 grammi e di 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un comodino, altri 18 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 72 grammi circa, un bilancino di precisione e 170 euro. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.