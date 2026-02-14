Napoli, spaccio al Vomero: carabinieri arrestano pusher Le manette scattano ai polsi di un 32enne

Vomero, via Caldieri. Un 32enne già noto alle forze dell’ordine e di Somma Vesuviana è accanto alla propria Vespa quando un ragazzo gli si avvicina. Avviene lo scambio e quindi lo spaccio di droga. Intervengono i carabinieri.

I militari del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno effettuato un servizio ad hoc e atteso nascosti nel traffico che il pusher commettesse un errore. Questione di secondi e avviene lo scambio tra i due che vengono bloccati.

Il 32enne viene trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e di 30 euro. L’uomo viene arrestato mentre il cliente segnalato alla Prefettura