IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Pericolo pubblico Per fortuna Beukema è stato fermato solo da un'influenza altrimenti contro la Roma in difesa...

Nell'amichevole del Napoli contro l'Ischia di giovedì - necessaria a far mettere minuti nelle gambe e riordinare idee - il reietto Sam Beukema ha mandato il certificato medico. È bastato questo a mettere tutti in apprensione, ben sapendo che mancavano all'appello già lo squalificato Juan Jesus e l'infortunato Giovanni Di Lorenzo, e temendo che a scendere in campo contro la Roma al Maradona domenica sera potesse essere di nuovo il pericolo pubblico numero uno per gli azzurri, Alessandro Buongiorno. Un sospiro di sollievo si è levato quando si è saputo che a fermare il calciatore olandese era stata (solo) un'influenza.