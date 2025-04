Casoria, raid nel cantiere dell’ex municipio, il sindaco: "Gesto che ferisce" Vandali danneggiano la futura casa della cultura

È una scena amara e desolante quella che si sono trovati davanti, questa mattina, i tecnici comunali e gli operai al cantiere dell'ex municipio di Casoria, struttura che ospiterà anche la casa della cultura, simbolo del rilancio urbano e sociale della città.

Durante la notte, ignoti si sono introdotti nell’edificio in costruzione e hanno vandalizzato gli interni con scritte oscene e vernice sparsa sulle pareti appena ultimate e sul pavimento, compromettendo parte del lavoro già realizzato.

Gli autori del gesto si sarebbero introdotti dal retro, dal parcheggio, utilizzando le tubature del gas come appoggio per accedere all’area. Sul posto sono state rilevate impronte utili all’identificazione, e sono già in corso le indagini per risalire ai responsabili.

"È un gesto che ferisce - dichiara il sindaco Raffaele Bene - non solo per il danno materiale, ma per il significato simbolico. Colpire la futura casa della cultura, che sorgerà all’interno del nuovo municipio, significa voler frenare il cambiamento in atto. È un atto vile, un doppio schiaffo a una città che ha deciso di guardare avanti".

Il raid al cantiere arriva a pochi giorni di distanza da un altro episodio grave: presso la sede comunale di Arpino, alcune dipendenti del servizio demografico sono state aggredite verbalmente e fisicamente da un cittadino, mentre svolgevano le proprie mansioni.

"Esprimo piena solidarietà alle dipendenti comunali coinvolte e, più in generale, a tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’ente che ogni giorno servono la comunità - continua il primo cittadino - azioni del genere vanno inquadrate nella loro gravità. Per questo invito tutti, famiglie e cittadini, a collaborare, a essere vigili, a educare al rispetto dei beni comuni e di chi ci lavora. Difendere la città è una responsabilità collettiva".

L’amministrazione ribadisce la volontà di proseguire con determinazione il percorso di rigenerazione urbana, culturale e sociale già avviato, e sottolinea come questi episodi, seppur gravi, non fermeranno l’impegno verso una Casoria più giusta, moderna e sicura.