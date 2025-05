Criminalità minorile, Unicommercio: "La legalità da sola non basta" "Servono opportunità e cultura della legalità"

Unicommercio accoglie con rispetto la notizia dell’arresto dei minorenni coinvolti nell’omicidio del giovane Emanuele a Pianura, Napoli. Ma non può bastare. È giunto il tempo in cui lo Stato affermi la sua presenza non solo con la giustizia, ma con il lavoro, la scuola, la cultura, la formazione.

“Lo Stato ha risposto, ma non basta. Servono opportunità e cultura della legalità”, ha dichiarato il Presidente Nazionale di Unicommercio, Marcello Lala. “Non possiamo più tollerare che i nostri giovani vengano risucchiati da sistemi criminali per assenza di alternative. La repressione da sola non è sufficiente. È l’assenza di futuro a nutrire la devianza.”

Unicommercio rinnova il suo impegno per la legalità e per lo sviluppo del tessuto economico, soprattutto nei territori più colpiti da povertà ed emarginazione.

La risposta deve essere sistemica: serve un investimento vero e continuo nei giovani, nel Sud, nei quartieri dimenticati.