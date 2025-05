Ricercato da 3 mesi, 35enne arrestato dai Carabinieri all'ippodromo Era sfuggito all'arresto in due occasioni: riconosciuto dai militari e bloccato

La latitanza di un 35enne di Volla è terminata all'ippodromo di Aversa con la passione per i cavalli e per le corse a tradirlo. L'uomo si era presentato indossando una parrucca e un cappellino, ma i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna l'hanno riconosciuto e arrestato. È finita così la latitanza del 35enne. Dell'uomo si erano perse le tracce da 3 mesi in cui era sfuggito all'arresto per ben due volte: il 10 febbraio scorso durante l'esecuzione di una misura, ma anche 9 giorni dopo. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna avevano seguito le tracce non trascurando alcun luogo partendo da quelli abitualmente frequentati dal 35enne e dai familiari e amici dell'uomo. Il lavoro investigativo dell'Arma è terminato nelle scorse ore all'ippodromo di Aversa.