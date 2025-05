Rapina un passante: rintracciato dalla polizia e arrestato E' successo in via Toledo, le manette sono scattate ai polsi di un 51enne

La polizia ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata nei confronti di un 51enne napoletano con precedenti, anche specifici, convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.

In particolare, gli agenti del commissariato Montecalvario hanno svolto un’attività investigativa in merito ad una rapina avvenuta nei giorni precedenti in via Toledo dove una uomo era stato avvicinato da una persona, spinto con forza su una saracinesca e sostretto a consegnargli il denaro in suo possesso.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno rintracciato il presunto autore dell’episodio delittuoso in via Concezione a Montecalvario. Lo stesso, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo, ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.