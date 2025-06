Minacce alla figlia della premier: la procura vaglia infomativa polizia postale Il docente resta sospeso dall'incarico dopo il provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale

Mario Pepe

La procura di Nola starebbe vagliando l’informativa della polizia postale di Napoli sulle minacce di morte rivolte via facebook alla figlia della premier Giorgia Meloni da Stefano Addeo, docente presso al liceo Medi di Cicciano.

L'uomo è attualmente sospeso dall’incarico dopo il provvedimento dell’ufficio scolastico regionale. Ieri, in un videomessaggio inviato al Roma, ha ribadito la richiesta di un incontro alla presidente del consiglio.

"Le parole che ho scritto sono state sbagliate. Dolorose. Ingiustificabili. E me ne assumo la piena responsabilità, anche sul piano personale e disciplinare.

Non voglio sottrarmi a nulla. Qualunque sia l’esito dei procedimenti avviati, io ci sarò, pronto ad accettare le conseguenze delle mie azioni. Voglio incontrare la presidente Meloni non per cercare indulgenza, ma per guardarla negli occhi e dirle quello che ho capito. Di me stesso. Degli altri. Della responsabilità della parola".