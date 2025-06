Aggrediscono il figlio e lui minaccia con una pistola un gruppo di minorenni Denunciato per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Arenella a Napoli. Gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il personale della polizia locale, hanno identificato 75 persone, di cui 10 con precedenti, controllato 31 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, e contestato 15 violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata revisione periodica e mancato uso del casco protettivo.

Ancora, gli operatori, hanno controllato 4 attività commerciali i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per omissione del cartello del divieto di fumo, per violazioni in materia di impatto acustico e per mancanza della prescritta autorizzazione della pubblicità sulla pubblica via.

Gli stessi agenti a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in viale dei Pini per la segnalazione di un uomo che aveva minacciato con una pistola un gruppo di minorenni poiché ritenuti da lui responsabili di una violenta aggressione nei confronti del figlio.

Gli agenti, a seguito di un’attività di indagine lampo, sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore riuscendo, in poco tempo, ad intercettarlo presso la propria abitazione, dove hanno rinvenuto una pistola replica priva di tappo rosso. Per questo motivo, l’uomo, identificato per un 41enne napoletano, è stato denunciato per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.