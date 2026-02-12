La Juve Stabia ribalta l'Empoli: vittoria gialloblu al "Castellani" (1-2) Vespe sempre più in gestione salvezza e con proiezione di nuova partecipazione ai playoff

Vittoria ad Empoli e nono risultato utile consecutivo per la Juve Stabia che passa al "Castellani" ribaltando l'iniziale vantaggio toscano. Finale di 1-2 con le reti di Lovato all'11', di Leone al 57' e di Carissoni al 64'. Vespe a quota 38, a +14 sulla zona playout, margine davvero da tranquillità massima in chiave salvezza, e sempre più in zona playoff (8 punti di vantaggio sulle prime due escluse dagli spareggi promozione).

Il tabellino

Serie B

Ventiquattresima Giornata

Empoli - Juve Stabia 1-2

Marcatori: 11’ Lovato (E), 57’ Leone (J), 64’ Carissoni (J)

Empoli (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Magnino (46’ Ilie), Yepes (69’ Degli Innocenti), Ignacchiti, Elia (54’ Ebuehi); Shpendi (46’ Nasti), Fila (74’ Popov). All. Dionisi. A disp. Perisan, Curto, Romagnoli, Ceesay, Indragoli, Haas, Saporiti

J. Stabia (3-5-2): Confente; Giorgini, Kassama (46’ Dalle Mura), Bellich; Carissoni, Mosti, Correia, Zeroli (46’ Leone), Cacciamani (88’ Ricciardi); Burnete (61’ Okoro), Gabrielloni (72’ Maistro). All. Abate. A disp. Signorini, Boer; Ciammaglichella, Torrasi, Dos Santos, Mannini

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Lovato (E)