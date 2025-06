Porta Capuana a Napoli: sorpreso a cedere droga e arrestato In manette un 30enne originario del Niger

La polizia ha arrestato un 30enne originario del Niger con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariatoVicaria-Mercato, nel transitare in via Giuseppe Leonardo Albanese, hanno notato un soggetto che, dopo aver ceduto qualcosa ad una persona in cambio di denaro, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l'uomo trovandolo in possesso di 4 bustine di marijuana, 2 stecche di hashish e di 40 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. L'acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.