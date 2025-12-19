San Pietro a Patierno: evade dai domiciliari e viene sorpreso a cedere droga La polizia arresta un 47enne

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano per evasione e detenzione illecita ai fini di spccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Secondigliano, hanno notato il 47enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti li hanno raggiunti e bloccati trovando l'uomo in possesso di un involucro di cocaina e l’acquirente della dose appena acquistata. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti gli operatori hanno accertato che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.