Controlli interforze a Porta Nolana a Napoli: violazioni e sanzioni Elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3.000 euro

Nella zona di Porta Nolana e piazza Mancini, la polizia e nello specifico il commissariato Vicaria-Mercato, i militari della guardia di finanza, con l’ausilio di personale Asl Napoli 1, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 82 persone, di cui 40 con precedenti ed una denunciata per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, controllati 8 veicoli e contestato una violazione al codice della strada.

Ancora, gli operatori hanno controllato due esercizi commerciali, i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per carenze igienico-sanitarie, elevando sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3.000 euro.