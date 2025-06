Quartieri Spagnoli, dovrà scontare oltre due anni di reclusione: arrestato Provvedimento eseguito dalla squadra mobile di Napoli

La polizia ha arrestato un 53enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo lunedì scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Caltanissetta ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 2 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per truffa ed evasione, reati commessi a Napoli, Caserta e Caltanissetta tra il 2015 ed il 2020.