Accoltellato al Corso, rintracciato l'aggressore: è un ventenne Il ferimento ieri sera in Corso Vittorio Emanuele a Napoli

La Polizia di Stato ha denunciato a Napoli un 20enne per lesioni personali aggravate e per porto di armi e oggetti atti ad offendere: nella serata di ieri, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, dopo una segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele per la segnalazione di una persona ferita. Sul posto i poliziotti hanno trovato personale del 118 che stava già soccorrendo un uomo successivamente trasportato all'ospedale San Paolo.

Dagli accertamenti è emerso che era stato aggredito da un soggetto per futili motivi. La Polizia, al termine di indagini, sono riusciti a risalire all'identità dell'aggressore che, durante la notte, è stato rintracciato e denunciato per lesioni personali aggravate e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Un coltello a serramanico, infine, che dovrebbe essere l'arma usata dal giovane per accoltellare la vittima, è stato trovato e sequestrato in un tombino di via Arco Mirelli,