Napoli, boato a rione Mercato: è esplosa una bomba artigianale Indagano i carabinieri

Intorno alle 6 di questa mattina, in via Pasquale Baffi a NAPOLI, nel quartiere Mercato, ignoti avevano fatto esplodere un ordigno artigianale, la cui deflagrazione ha provocato danni a due auto parcheggiate, al portone d'ingresso e ad alcune vetrate dell'edificio al civico 15. Non ci sono feriti. Le indagini sono a cura dei carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Borgoloreto.