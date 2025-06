Fermato dalla Polizia locale il ladro seriale degli smartphone Nei guai un marocchino 31enne, irregolare sul territorio nazionale

Nel corso di un’attività di controllo svolta in via Partenope, gli agenti della Polizia Locale di Napoli – Unità Operativa “Chiaia” – sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un furto avvenuto all’interno di un ristorante. I coniugi vittime del furto, avendo riconosciuto l’autore, lo hanno rincorso in direzione Borgo Marinari, richiamando l’attenzione degli operatori in servizio nella zona.

Gli agenti hanno prontamente individuato e bloccato l’uomo, identificato successivamente, un cittadino marocchino di 31 anni, a poche decine di metri dal luogo dell’accaduto. Nella sua disponibilità è stato immediatamente rinvenuto uno smartphone, risultato sottratto poco prima a una delle vittime.

Successivamente, è stato accertato che lo stesso soggetto si era reso responsabile di un secondo furto, con modalità analoghe, ai danni di un altro cittadino. Entrambi i dispositivi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori due telefoni cellulari, dei quali l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa la provenienza. Gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro penale, in quanto ritenuti oggetti pertinenti al reato.

Accompagnato presso la Questura di Napoli per l’identificazione, A.M. è risultato privo di documenti e in posizione irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per furto aggravato e inosservanza delle norme sull’immigrazione.