Incidente sul lavoro: Operaio cade da tetto e muore La vittima è un cinquantenne di origine ucraina

Un operaio di origine ucraina di 50 anni e' morto dopo una caduta a Barano, comune dell'isola d'Ischia. L'uomo era impegnato in un intervento su un tetto di una abitazione nella frazione Buonopane quando e' precipitato a terra. Non si esclude che tra le cause dell'accaduto ci possa essere anche la pioggia che questa mattina ha interessato l'isola e la Campania, rendendo scivoloso il tetto. Disposta l'autopsia sulla salma e indagini in corso.