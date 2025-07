Tamponamento a catena tra mezzi pesanti, finanzieri soccorrono camionista I militari di Napoli erano di ritorno da un servizio di ordine pubblico a Matera

Nei giorni scorsi, militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, di rientro da un servizio di ordine e sicurezza pubblica svolto a Matera, hanno tratto in salvo il conducente di un mezzo pesante, tra i comuni di Irsina (MT) e Genzano di Lucania (PZ).

L’autoarticolato, a causa del fumo e delle fiamme che lambivano la carreggiata a seguito di un incendio di sterpaglie, ha tamponato un camion sulla strada statale bradanica, finendo sul margine della carreggiata e rappresentando un serio pericolo per gli automobilisti.

Di lì il tempestivo e audace intervento dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego che transitavano sul luogo, che hanno messo in salvo l’autotrasportatore, allontanandolo immediatamente dal veicolo ed evitando gravissime conseguenze.

Il camionista, in evidente stato di shock ma fuori pericolo di vita, è stato successivamente trasportato dai mezzi di soccorso presso l’Ospedale di Matera, per accertamenti sanitari. I finanzieri hanno poi dato supporto alle altre Forze di polizia per la viabilità del tratto stradale, sino alla messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del fuoco, dopo lo spegnimento dell’incendio.