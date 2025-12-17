Lutto a Pompei: è morto il sindaco Carmine Lo Sapio Proprio nelle scorse ore si era rivolto alla cittadinanza attraverso un messaggio

E' morto Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei. Il primo cittadino era malato. Proprio nelle scorse ore si era rivolto alla cittadinanza attraverso un messaggio nel quale spiegava di stare attraversando un "momento delicato" e annunciava di avere assegnato il comando temporaneo del comune alla vicesindaca Andreina Esposito. Lo Sapio era in carica dal 2020. Lo riferisce l'agenzia Nova.