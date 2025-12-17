Voto di scambio politico mafioso: misure tra Lazio e Campania Tra i destinatari anche un esponente del clan Licicardi

Una misura cautelare nei confronti di più persone gravemente indiziate, a vario titolo, di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti è in corso di esecuzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Latina oltre che nella città laziale e nella sua provincia anche a Roma, Napoli e Terracina. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina. Tra i destinatari del provvedimento anche una persona ritenuta appartenente al clan camorristico "Licciardi", espressione della cosiddetta Alleanza di Secondigliano. In corso di esecuzione anche il sequestro preventivo, ai fini della confisca, di beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di oltre 10.000.000 di euro