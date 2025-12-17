Altro infortunio per il Napoli: Olivera si ferma per un problema al polpaccio Il laterale sinistro non si è allenato in Arabia alla vigilia della semifinale di Coppa col Milan

Arrivano novità poco confortanti da Riyad, dove il Napoli si sta preparando per l'imminente sfida di giovedì sera alle 20 italiane contro il Milan, valida per la semifinale di SuperCoppa. Mathias Olivera, infatti, ha dovuto interrompere gli allenamenti questa mattina a causa di un leggero affaticamento al polpaccio, costringendolo a un necessario stop. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente per valutare se potrà essere disponibile. Sul versante sinistro, il Napoli fortunatamente può contare su Spinazzola e su Gutierrez, già di ritorno dalla partita contro l'Udinese.

