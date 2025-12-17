Arriva la nuova PET all'Ospedale del Mare: migliora la diagnostica La nuova tecnologia digitale consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione

Aperta ed in funzione da questa mattina presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale del Mare una nuova Tac PET digitale. L’apertura è avvenuta in presenza della direzione strategica aziendale, della direzione ospedaliera, dell’equipe della Unità Operativa di Medicina Nucleare e della Unità Operativa di Ingegneria Clinica. Il nuovo tomografo PET digitale di ultima generazione risulta essere unico per caratteristiche tecnologiche in tutto il Centro-Sud Italia. Si tratta di un traguardo di grande rilievo per la struttura ospedaliera e per l’intera rete sanitaria regionale, che potrà ora contare su un sistema diagnostico di altissima precisione, in grado di migliorare significativamente l’efficacia clinica e la cura del paziente.

La nuova tecnologia digitale consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione, con una sensibile riduzione dei tempi di acquisizione e della dose di radioattività somministrata, a beneficio della sicurezza e del comfort degli utenti. L’innovazione permetterà inoltre di potenziare le capacità diagnostiche soprattutto in ambito oncologico e neurologico, rendendo la Medicina Nucleare dell’Ospedale del Mare, un punto di riferimento per la sanità ad alta specializzazione in Campania.

“Questa innovativa apparecchiatura tecnologica, dichiara il direttore sanitario aziendale Maria Corvino, rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di fornire servizi di alta qualità ai nostri pazienti”. “Il raggiungimento di questo importante obiettivo, continua Corvino, è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto professionisti sanitari, tecnici ed amministrativi”. “Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato aggiunge il direttore sanitario”. “Siamo orgogliosi, afferma il direttore generale Gaetano Gubitosa, di poter essere un punto di riferimento per il Centro Sud del paese e di offrire le migliori tecnologie e le migliori cure”. “Grazie all’acquisto di questa nuova tecnologia sanitaria si amplia il parco tecnologico e digitale dell’Ospedale del Mare che sarà in grado di erogare esami diagnostici di altissimo livello”. ”La nuova PET digitale, conclude Gubitosa, è un esempio di come la collaborazione e la dedizione possano portare a risultati eccellenti”.