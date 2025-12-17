Allegri avvisa il Napoli: "Saranno arrabbiati, ma noi vogliamo la finale" L'allenatore del Milan ha presentato la semifinale di domani in conferenza stampa a Ryad

È già vigilia di Supercoppa per il Napoli, che domani alle 20 sfiderà il Milan a Ryad per la semifinale. Dopo l'arrivo ieri sera, allenamento questa mattina con i primi test per abituarsi alla temperatura estiva. Per Conte, purtroppo, è arrivata un'altra brutta notizia: il terzino sinistro Mathia Olivera non si è allenato a causa di un fastidio al polpaccio, dovrebbe saltare la gara di domani, anche se Conte ha ritrovato Gutierrez in quel ruolo, così come Lobotka, pronto a partire dall'inizio.

In panchina anche Romelu Lukaku, regolarmente convocato e che potrebbe anche giocare qualche minuto. Intanto Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa: "Troveremo un Napoli forte e arrabbiato per le due sconfitte", ha detto il tecnico del Milan che non avrà Gabbia in difesa e che ha ribadito che l'obiettivo dei rossoneri è la finale, soprattutto dopo la delusione della prematura eliminazione in Coppa Italia. Venerdì si giocherà l'altra semifinale tra Bologna e Inter, mentre la finale si giocherà lunedì alle 20.