Napoli, interdittive antimafia per ditte di detersivi e moda Dalla Prefettura di Napoli 5 nuove interdittive antimafia

Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e tutela dell'economia legale da parte della Prefettura di Napoli. Nell'ambito dell'attività di prevenzione antimafia, avviata dalla Prefettura con il supporto delle forze dell'ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, nei giorni scorsi il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 5 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte - operanti nei settori del commercio di prodotti per l'edilizia, lavori edili, commercio di detersivi, di apparecchi e materiali telefonici nonché nell'attività di design di moda e industriale con sedi nei Comuni di Giugliano in Campania, Villaricca e Napoli.

Prosegue - si sottolinea nella nota della Prefettura - il lavoro messo in campo presso la Prefettura per fornire un valido contrasto all'inquinamento dell'economia sana da parte delle imprese strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata, nonché un significativo contributo per la salvaguardia dell'ordine pubblico economico, la tutela della libera concorrenza fra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione