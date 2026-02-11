Controlli Terra dei fuochi: alle forze dell'ordine il database delle aziende

Protocollo tra Prefettura e Camera di Commercio

controlli terra dei fuochi alle forze dell ordine il database delle aziende
Napoli.  

Nuovi strumenti per il controllo del territorio ed il contrasto agli inquinatori. Un database di oltre 10.500 imprese e 63mila targhe in condivisione con le Forze dell’ordine impegnate nei controlli di prevenzione degli illeciti ambientali, grazie al protocollo che  Prefettura di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e sezione regionale dell’albo Gestori ambientali. 

Con particolare riferimento alle attività delle aziende impegnate nei progetti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, l’intesa con la Camera di Commercio di Napoli, che presiede la sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, l’unica banca dati ufficiali a cui fare riferimento, consentirà l’accesso organico ad un importante patrimonio informativo sulle autorizzazioni di siti e veicoli, anche attraverso app a supporto dei controlli su strada e delle verifiche presso cantieri e impianti.

"L’iniziativa del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, intende rafforzare gli strumenti di controllo e monitoraggio di una filiera chiave, operando a sostegno delle aziende del settore che rispettano regole e procedure - si legge nella nota del Palazzo di Governo -. La condivisione di tutti i dati e le informazioni necessarie a garantire trasparenza e controllo, con particolare riguardo alla tutela del territorio di Terra dei fuochi, sarà accompagnata da interventi di formazione e Dallo sviluppo di ulteriori apporti in tema di analisi della realtà territoriale per consentire di programmare interventi sempre più mirati e incisivi contro il business della illecita gestione dei rifiuti".

Ultime Notizie