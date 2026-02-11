Riecco Mare Fuori: l'Ipm riapre i cancelli Rosa Ricci, l'amore, un nuovo direttore e nuovi ingressi: dal 4 marzo

L’IPM di Napoli riapre i cancelli. Mare Fuori torna con la sesta stagione e promette nuovi conflitti, volti inediti e un percorso ancora più profondo tra ombre e possibilità di riscatto. La presentazione ufficiale si è tenuta oggi nella sede Rai di via Alessandro Severo a Roma, alla presenza del cast, della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati e del produttore Roberto Sessa, che ha annunciato una notizia destinata a entusiasmare i fan: «Abbiamo consegnato il progetto della settima e dell’ottava stagione che si faranno».

La regia è affidata a Beniamino Catena e Francesca Amitrano. I primi sei episodi saranno disponibili su RaiPlay dal 4 marzo, mentre l’intero box set arriverà sulla piattaforma dall’11 marzo.

Rosa Ricci, l’amore e la resa dei conti

«Nella vita la sola cosa che conta è l’amore». È questa la chiave di lettura della nuova stagione, affidata alle parole di una Rosa Ricci sempre più centrale e intensa. Il personaggio interpretato da Maria Esposito, ultima erede del boss don Salvatore Ricci, si muoverà tra vendette incrociate con il clan Di Salvo, conflitti familiari e il desiderio di costruirsi un futuro diverso.

La coproduzione Rai Fiction – Picomedia riparte proprio dai sentimenti: amore, lealtà, rabbia e senso di colpa diventano il motore di scelte che possono cambiare il destino dei giovani detenuti.

Nuovi ingressi all’IPM: arriva Virginia Bocelli

Tra le novità più attese c’è l’ingresso nel cast di Virginia Bocelli, che interpreta Stella, una ragazza di buona famiglia, talento musicale cresciuto in un ambiente rigido e opprimente. Per sfuggire a quella gabbia dorata, Stella si macchierà – suo malgrado – di un crimine terribile. Il suo arrivo promette di aggiungere nuove sfumature emotive alla narrazione.

Non sarà sola. All’interno dell’IPM arrivano anche tre sorelle determinate e assetate di potere, pronte a rimescolare gli equilibri tra le detenute. E ancora una giovane straniera dal passato misterioso, destinata a intrecciare la propria storia con quelle già note.

Un nuovo direttore e i tormenti degli adulti

Cambio al vertice dell’istituto: il nuovo direttore dell’IPM è Stefano Stazi, interpretato da Romano Reggiani. Una figura che dovrà gestire tensioni, fragilità e scontri in un ambiente sempre più complesso.

Resta invece un punto fermo Massimo “’O comandante” (Carmine Recano). L’attentato a Rosa lo avvicinerà alla madre Maria, costringendolo a confrontarsi con sentimenti e responsabilità personali, senza dimenticare il suo ruolo guida all’interno dell’istituto. Confermato anche Vincenzo Ferrara nei panni dell’educatore Beppe.

Più introspezione e “Mare Fuori #Confessioni”

Come spiegato dai registi, la sesta stagione mantiene la cifra narrativa che ha reso la serie un fenomeno generazionale – il racconto di giovani sospesi tra crimine e redenzione – ma accentua il lavoro di scavo psicologico. Il percorso di recupero dei ragazzi diventa ancora più centrale, arricchito dal progetto parallelo “Mare Fuori #Confessioni”, che approfondisce emozioni e fragilità dei protagonisti.