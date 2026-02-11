Napoli: domani allenamento congiunto con l'Ischia Gli isolani a Castel Volturno per contribuire dare minuti e condizione agli uomini di Conte

Digerire la delusione e ripartire subito. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, il Napoli di Antonio Conte torna in campo per preparare la delicata sfida di domenica contro la Roma. Domani, al centro tecnico di Castel Volturno, è in programma un allenamento congiunto con l’Ischia Calcio, formazione che milita nel girone G di Serie D.

Un test utile per ritrovare ritmo e fiducia, ma soprattutto per fare il punto sulle condizioni fisiche di una rosa che, nel corso della stagione, è stata spesso falcidiata dagli infortuni.

Obiettivo minuti e condizione

L’amichevole contro gli isolani servirà a mettere minuti nelle gambe dei titolari e a valutare lo stato di forma dei calciatori reduci da acciacchi o stop recenti. Conte vuole risposte immediate sul piano dell’intensità e della tenuta atletica, in vista di un match contro i giallorossi che può pesare molto nella corsa europea.

Il test rappresenta anche un’occasione per mantenere alta la concentrazione del gruppo dopo la battuta d’arresto in Coppa, trasformando la delusione in energia positiva.

L’Ischia di Corino: nuova proprietà e rilancio

Di fronte agli azzurri ci sarà un’Ischia in fase di rilancio. Il club gialloblù, rilevato a dicembre dall’imprenditore Luigi Lauro dopo la gestione di Pino Taglialatela – ex portiere del Napoli – occupa attualmente l’undicesimo posto in classifica nel girone G di Serie D.

Dopo un avvio complicato, la squadra ha trovato maggiore continuità con l’arrivo in panchina di Simone Corino, subentrato a novembre. L’obiettivo è allontanarsi definitivamente dalla zona playout e consolidare la categoria.

Per l’Ischia, l’allenamento congiunto contro una squadra di Serie A rappresenta un banco di prova prestigioso e un’occasione per misurare il proprio percorso di crescita.

Verso Napoli-Roma

Per il Napoli sarà una tappa intermedia ma significativa nel cammino verso la sfida alla Roma. Conte cerca equilibrio, solidità e risposte caratteriali dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. L’allenamento congiunto contro l’Ischia non assegna punti, ma può offrire indicazioni preziose su uomini e strategie.