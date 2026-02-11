Problemi per mensa Municipalità 5 e 2: verifiche della Commissione "Pasti non presentavano alterazione". Criticità a centro cottura: interventi immediati

La Commissione Istruzione e Famiglie del Comun di Napoli presieduta da Aniello Esposito, si è riunita per fare luce sugli eventi, alla presenza dell’Assessora Maura Striano e della consigliera Mariagrazia Vitelli (PD), promotrice dell'incontro.

Il caso del "purè" nella Municipalità 5: questione di gusto, non di salute

Uno dei punti cardine della discussione ha riguardato le segnalazioni dei genitori della Municipalità 5. Le verifiche tecniche hanno però rassicurato tutti: il mancato gradimento del purè da parte degli alunni è stato legato esclusivamente al gusto e non a problemi igienico-sanitari.

"Il pasto non presentava alterazioni", confermano i verbali degli assaggi effettuati dagli adulti presenti al momento della somministrazione.

Ispezioni ASL e interventi al Centro di Cottura

A seguito delle segnalazioni, l'ASL ha effettuato un sopralluogo presso il centro di cottura. Sono emerse criticità strutturali lievi, aggravate dalle recenti forti piogge (infiltrazioni), che hanno richiesto:

Interventi di ripristino immediati (conclusi in poche ore).

Sanificazione straordinaria di tutti i locali.

Chiusura precauzionale di un solo giorno, con riapertura avvenuta dopo il via libera ufficiale delle autorità sanitarie.

Servizio garantito e Cestini Gratis per le famiglie

Per non interrompere il diritto allo studio, il Comune e le Municipalità hanno attivato le procedure alternative previste dal capitolato d'appalto. Il servizio è stato garantito tramite "cestini sostitutivi" per tutti, incluse le diete speciali. Un dettaglio fondamentale per le tasche dei cittadini: la società non ha addebitato alle famiglie il costo del pasto sostitutivo.

Più comunicazione per evitare il "passaparola" errato

La consigliera Mariagrazia Vitelli ha richiamato l'Amministrazione a una maggiore tempestività comunicativa: "È fondamentale che il Comune accompagni gli interventi tecnici con una comunicazione istituzionale chiara, per evitare che notizie parziali alimentino polemiche ingiustificate tra i genitori".