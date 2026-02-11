Napoli - Roma: Gasperini recupera Dybala L'argentino si è allenato con il gruppo. Ancora fuori Kone, El Sharawy, Ferguson e Dovbyk

Mentre all'ombra del Vesuvio sale la febbre per la sfida di domenica prossima allo Stadio Maradona, da Trigoria arrivano notizie contrastanti riguardanti lo stato di forma della Roma. La novità principale riguarda il recupero del giocatore più rappresentativo della rosa capitolina: Paulo Dybala.

Il ritorno della "Joya"

Dopo il problema al ginocchio che lo ha costretto ai box nelle ultime trasferte contro Udinese e Cagliari, l'argentino è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo nella sessione di questa mattina. Un recupero che obbligherà la difesa azzurra a una soglia di attenzione supplementare, dato che l'ex Juventus sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Napoli.

Infermeria ancora piena per i giallorossi

Se Dybala sorride, lo stesso non si può dire per il resto della truppa. La gestione dei carichi e degli infortuni continua a essere un rebus per lo staff tecnico della Roma. Ecco la situazione nel dettaglio:

Miglioramenti: Buone notizie per Robinio Vaz, che sta smaltendo una lesione muscolare e ha ripreso a lavorare parzialmente con i compagni.

Ancora ai box: Restano lontani dal gruppo i vari Kone, El Shaarawy, Ferguson e il centravanti Dovbyk, tutti ancora impegnati in sessioni di recupero differenziato.

Lavoro personalizzato: Anche Hermoso e Soulé non hanno ancora ripreso il ritmo partita, limitandosi a un lavoro atletico individuale.

Cosa cambia per il Napoli

Senza Dovbyk (ancora in forte dubbio), la Roma potrebbe presentarsi al Maradona con un assetto più fluido e leggero, puntando tutto sulla qualità tecnica dell'argentino. Una variabile che il Napoli di Conte dovrà disinnescare per blindare tre punti fondamentali in ottica classifica.