Torre Annunziata,operazione Terra dei Fuochi: chiusa un’officina non autorizzata

Operazione per la tutela ambientale a Torre Annunziata. La polizia locale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, congiuntamente con l’esercito Italiano, ha effettuato diversi controlli nell’ambito dell’operazione “Terra dei Fuochi”, su indirizzo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari.
All’esito dei controlli gli agenti della polizia municipale con il supporto dei militari hanno sequestrato un’officina meccanica non autorizzata.
Il titolare dell’attività è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e l’attività, senza autorizzazione, chiusa