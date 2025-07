Napoli, piazza degli Artisti: auto si schianta sui New Jersey Capodanno: "Basta alla sperimentazione: riaprite subito la piazza!"

"Oramai si è superato ogni limite. La situazione del traffico nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove vivono circa 120mila napoletani, è diventata impossibile.

Stamani poi si è avuta la dimostrazione che tale chiusura, così come è stata effettuata, utilizzando sia New Jersey di cemento che transenne metalliche è anche pericola. Infatti un'autovettura, proveniente da via Tino di Camaino, per motivi che andranno chiariti, è andata a schiantarsi sulla barriera che delimita l'area che è stata chiusa al traffico veicolare, facendo volare e distruggendo alcune barriere, riportando notevoli danni al veicolo ".

A denunciare il grave episodio che, se fosse stata in corso una delle tante manifestazioni che si tengono nell'area, anche con la presenza di bambini, poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Notoriamente - puntualizza Capodanno - già il traffico sulla collina è caotico. Ma, da più di un anno e mezzo, in un nodo fondamentale per la viabilità, che condiziona il traffico sull'intera area, vale a dire quello che si sviluppa tra piazza Medaglie d'Oro e piazza degli Artisti, passando per via Tino di Camaino, la situazione, già difficile, è fortemente peggiorata a causa di due discutibili provvedimenti che hanno modificato totalmente il dispositivo di traffico preesistente, con una segnaletica peraltro poco chiara.

Il primo, con la chiusura al traffico di un tratto di piazza degli Artisti nei pressi dell'imbocco di via Luca Giordano, cosicché, allo stato, tutte le auto che arrivano nella piazza sono costrette a incanalarsi, in fila indiana, nello stretto budello di viuzze che, attraverso via Recco, dove peraltro esiste un mercato rionale all'aperto, anche di prodotti alimentari, e via Sturzo portano nello zona dello stadio Collana, non essendo più possibile sia effettuare la rotatoria intorno alla piazza, anche per arrivare alla parte alta del Vomero, attraverso via San Gennaro ad Antignano e via Merliani.

Il secondo, più recente, con la creazione di una sorta di rotatoria in plastica in piazza degli Artisti, all'imbocco su via Tino di Camaino, per poter ripristinare il transito degli autobus trasporto pubblico su gomma, i quali, prima della pedonalizzazione, per tornare indietro, s'immettevano nella piazza mentre adesso devono ruotare intorno a manufatto di plastica, cosa che, viste le dimensioni, viene effettuata tra non poche difficoltà, con blocchi soventi anche a causa di auto che vengono lasciate in sosta vietata ".

"Purtroppo - aggiunge Capodanno - un altro aspetto grave è la constatazione che la municipalità collinare, specialmente nelle zone di maggior traffico, è attualmente priva della necessaria quanto costante vigilanza urbana. In poche parole i vigili che si vedono per strada sono decisamente pochi rispetto alle reali necessità".

"In considerazioni delle gravi ripercussioni che sta determinando l'attuale situazione principalmente per la sicurezza, come dimostra il grave episodio di stamani ma anche per le presumibili ricadute sulla salute dei cittadini, a causa di una sperimentazione che doveva durare tre mesi, a seguito del provvedimento assunto dalla municipalità in occasione del Natale 2024 e che invece va avanti da oltre un anno e mezzo, senza che esista uno studio specifico che ne dimostri la necessità oltre che l'efficacia - sottolinea Capodanno -, dal momento che l'amministrazione comunale, segnatamente con gli assessori Cosenza e De Iesu, si è mostrata sinora sorda ai ripetuti appelli lanciati da residenti e comitati, anche con manifestazioni pubbliche, affinché venisse ripristinato il precedente dispositivo di traffico in piazza degli Artisti, abolendo il divieto di transito, ma anche disponendo un maggiore e più assiduo controllo da parte della polizia municipale, si chiede al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, di aprire un'indagine su quanto si sta verificando, in materia di traffico, sulla collina vomerese, segnatamente a causa dell'ingiustificato protrarsi del provvedimento sperimentale in piazza degli Artisti con presumibili conseguenza sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini ".