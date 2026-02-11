Escalation d’odio contro Sannino e insulti omofobi e antisemiti a Elly Schlein L’attacco antisemita e omofobo coinvolge anche la segretaria DEM, definita: "aborto ebreo lesbico"

Non si arresta la scia di intimidazioni nei confronti di Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli. Quella che sembrava una persecuzione personale ha compiuto, nelle ultime ore, un inquietante “salto di qualità”, trasformandosi in una minaccia diretta e dettagliata contro l’intera cerchia familiare dell’attivista e sfociando in un violento attacco politico che coinvolge la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.

Telefonate e sms minatori

A denunciare l’accaduto è lo stesso Sannino, costretto a presentare la sesta denuncia alle forze dell’ordine dallo scorso giugno, ovvero successivamente alla permanenza di Sannino a Tel Aviv. Le telefonate continue e raffiche di SMS provengono sempre dalla stessa utenza, un numero che termina con le cifre ‘0451’.

Ma a preoccupare maggiormente non è l’insistenza, bensì il contenuto dei messaggi.

“Questa volta si è superato ogni limite”, dichiara Sannino. “Negli SMS di minaccia sono stati fatti riferimenti precisi a tutti i componenti della mia famiglia: i miei genitori anziani, le mie sorelle, mio fratello e il mio compagno”.

I dati personali e l’attacco a Elly Schlein

La situazione appare tanto più allarmante quanto più i dettagli si fanno precisi. L’attivista parla di messaggi con dati geolocalizzati e riferimenti alla sua vita privata e a quella dei familiari: elementi che fanno pensare a un monitoraggio costante, ben oltre il semplice “leone da tastiera”. L’ultimo messaggio ricevuto segna il punto più basso di questa ondata d’odio, mescolando antisemitismo, omofobia e delirio politico. Il testo recita: “Salutami quell’aborto ebreo lesbico di Elly con la banca svizzera“. Un attacco diretto che unisce le minacce personali a un chiaro ed offensivo riferimento politico contro la leader del PD, Elly Schlein.

Clima pesante

Il clima denunciato dal presidente di Arcigay Napoli è pesante. Non si tratta più solo di difendere la propria posizione pubblica o il proprio attivismo, ma di proteggere l’incolumità fisica dei propri cari.

“Il tenore di questi messaggi, unito alla precisione dei dettagli sulla mia vita privata, rende la situazione sempre più allarmante”, conclude Sannino con amarezza e preoccupazione. “Sono seriamente preoccupato per la mia incolumità e, soprattutto, per quella della mia famiglia, in particolare per i miei genitori anziani e per i figli piccoli di mio fratello. È inaccettabile dover vivere in questo clima d’odio crescente”.

Le autorità sono ora chiamate a fare chiarezza su questa escalation, per individuare il responsabile di quello che non è più solo uno stalking telefonico, ma una minaccia concreta alla sicurezza di una famiglia e ai valori della convivenza civile.