Emergenza sicurezza a Secondigliano: un quartiere in cerca di protezione Giuseppe Alviti: "Servono azioni mirate con la polizia municipale"

Il tema della sicurezza rappresenta un nodo cruciale per i cittadini di Secondigliano, dove negli ultimi anni si è assistito a una recrudescenza di episodi di violenza e microcriminalità, spesso legati a fenomeni di disagio sociale che colpiscono i più giovani.

Questo pone l’attenzione su una questione ben più ampia: l’assenza di spazi sicuri e di iniziative preventive efficaci per i minori. I dati sugli episodi di violenza minorile nella periferia nord di Napoli sono in crescita, e Secondigliano rappresenta purtroppo uno degli epicentri di queste problematiche. In risposta a queste emergenze, i cittadini e le istituzioni locali hanno da tempo espresso la necessità di intensificare le misure di sicurezza e di implementare progetti di supporto e reintegrazione sociale. Tuttavia, le risorse finora stanziate non sembrano sufficienti ad arginare il fenomeno.

Giuseppe Alviti Presidente associazione nazionale guardie particolari giurate, da tempo invoca un intervento sinergico tra le forze dell’ordine, le istituzioni e la cittadinanza onde a restituire a Secondigliano la serenità e la sicurezza che i suoi abitanti chiedono da tempo.

"Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale che i cittadini non si limitino a considerare la criminalità giovanile come un problema isolato, ma che comprendano l'importanza di una risposta collettiva e condivisa. Occorre dunque sensibilizzare la popolazione sull’importanza di denunciare e collaborare con le autorità per garantire maggiore sicurezza al territorio e supporto ai giovani, che sono la risorsa fondamentale per costruire un futuro migliore".

A tal proposito Alviti preannuncia interventi mirati con la polizia municipale al fine di donare sicurezza agli abitanti della settima municipalità".