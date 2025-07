Le nuove frontiere dello spaccio: i nascondigli dei pusher sbarcano a Capri Dai finti accendini alle mylar bags colorate

Dai finti accendini alle mylar bags colorate, simili a quelle utilizzate per i giocattoli venduti in edicola. Stratagemmi per nascondere la droga in cui spesso si imbattono i carabinieri del comando provinciale di Napoli.

Tra i sequestri recenti dei carabinieri partenopei si ricordano le stecche di hashish nelle barrette di cioccolato di Willy Wonka oppure i piccoli portachiavi a forma di Game Boy che potevano contenere 56 grammi di marijuana.



Lo spaccio “dolciario” sbarca anche a Capri e questa mattina i carabinieri hanno arrestato un 36enne napoletano che era sull’isola per motivi di lavoro.

I militari della stazione di Capri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno rinvenuto e sequestrato 2.400 euro in contanti ritenuti provento del reato.

Trovati anche 80 grammi di hashish. La droga era nascosta all’interno della carta stagnola delle cioccolate ai cereali di una famosissima azienda italiana.Oltre alla droga e al denaro i carabinieri hanno sequestrato uno smartphone e due coltelli. L’uomo è in attesa di giudizio.