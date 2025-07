Barca a vela prende fuoco, salvate 8 persone al largo di Punta Campanella L'intervento della Capitaneria: monitoraggio costante per evitare l'inquinamento ambientale

Avaria al motore e principio d'incendio, la Guardia Costiera di Napoli ha salvato 8 persone a bordo di una barca a vela battente bandiera croata. Il mayday è scattato al largo di Punta Campanella: sul posto è giunta la motovedetta CP829, dislocata a Capri, che ha immediatamente spento il rogo.

L'intervento non è stato semplice: le fiamme, inizialmente domate, sono divampate nuovamente terrorizzando gli occupanti. I militari, dopo aver accertato che npn ci fossero feriti, ha messo in sicurezza l'imbarcazione.

Il fumo nero era ben visibile anche a diversi chilometri: la sala operativa ha dirottato sul posto 3 navi di linea ed uno yacht, con il supporto di un'unità navale della Guardia di finanza.

Gli 8 naufraghi, impauriti ma in buone condizioni di salute, sono stati successivamente sbarcati al il porto di Sorrento, dove hanno ricevuto la necessaria assistenza dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo.

La situazione viene monitorata costantemente per evitare possibili inquinamenti, in un'area marina protetta e di grande fragilità come quella di Punta Campanella.