La piaga delle truffe agli anziani: 71 arresti a Napoli da gennaio ad oggi Molti sono giovanissimi, l'ultimo ha soli 16 anni

Ha solo 16 anni ma è già un esperto in truffe in danno di anziani. Siamo ad Ischia e fortunatamente la rete della legalità nella lotta alle truffe tra controlli, telecamere e prevenzione sta funzionando.

La tecnica è acclarata ma continua a mietere vittime, forse perché a volte il cuore ha la meglio sulla ragione e prende il sopravvento.



“Abbiamo arrestato sua figlia e se vuole liberarla deve pagare una cauzione”. Inizia così la telefonata del finto Maresciallo che getta nel terrore una madre di 83 anni. Farebbe di tutto per proteggere la propria figlia e accetta di dare tutto ciò che possiede. Si presenta così a casa della donna colui che avrebbe l’età per essere il nipote ma la visita ha ben altri obbiettivi.

Il ragazzo - originario di Melito di Napoli e con precedenti specifici per truffe in danno di anziani - prende i risparmi di una vita pari a circa 10mila euro e dei gioielli per poi allontanarsi.



La truffa è consumata e, come spesso accade, la ragione torna a prelevare sui sentimenti. L’anziana comprende di essere stata vittima di una truffa e parla con sua figlia che contatta il 112.

I carabinieri della compagnia di Ischia – allertati dalla centrale operativa – si mettono alla ricerca di un giovane che si aggira sull’isola con indosso una maglietta bianca e un jeans tipo pinocchietto. E’ come cercare l’ago in un pagliaio ma i militari non demordono e setacciano palmo a palmo il porto attracco aliscafi in partenza per Napoli molo Beverello. L’intuizione ha la meglio e fermano un ragazzo che assomiglia alla descrizione fornita dall’anziana vittima. Inizia il controllo e nello smartphone del ragazzo compaiono le prime prove.

Il nome dell’interlocutore – “Arsenio Lupen” - non lascia spazio ad interpretazioni e nella conversazione whatsapp, insieme alle foto del bottino, anche la frase “sta carica la signora tiene 100 anni” - “non preoccuparti”. Nelle tasche del giovane 150 euro, il verosimile compenso per la truffa su commissione.



Il ragazzo ha 16 anni ed è fuggito da una comunità dove, da affidato in prova, doveva trascorrerci 12 mesi per una truffa in danno di anziani consumata a Roma solo due giorni prima, il 30 luglio.

I carabinieri effettuano ulteriori accertamenti e ricostruiscono il percorso del minorenne che era passato in una casa vacanze prima di arrivare al porto. Nell’appartamento i militari trovano 6.700 euro, una spilla d’oro e un orecchino a pendolo nascosti in un armadio. I gioielli sono proprio quelli dell’83enne ischitana. In casa anche un 33enne incensurato di Napoli.

L’uomo viene denunciato per concorso in truffa e ricettazione mentre il 16enne è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.



Nelle stesse ore a Terzigno i carabinieri – allertati da alcuni cittadini – intervengono in un immobile per la segnalazione di una persona sospetta. I militari arrivano in tempo e trovano nei pressi del condominio un 43ennne casertano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo viene fermato e controllato. Perquisito, è trovato in possesso della somma in contanti di mille euro e di diversi gioielli. Iniziano le indagini che durano pochi minuti. Si accerta che poco prima una 70enne ha vissuto le stesse paura e la stessa esperienza della vittima di Ischia. La figlia arrestata, la cauzione e l’amore per i figli. Il 43enne viene arrestato mentre denaro e gioielli restituiti alla legittima proprietaria.



Da inizio anno aumentano i numeri sulle truffe e questo è il periodo cruciale. Dal primo gennaio ad oggi i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato 71 persone (i giovanissimi sono in aumento) e ne hanno denunciato 36.