Scampia: sorpreso con la droga e arrestato Manette per un 58enne napoletano

La polizia ha arrestato un 58enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del locale commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tancredi Galimberti, hanno controllato un’autovettura con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 17 involucri di cocaina, ben occultati, e di due telefoni cellulari. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.