Sorpreso a cedere droga in piazza: arrestato dalla polizia Nei guai un 50enne marocchino, l'acquirente invece è fuggito facendo perdere le sue tracce

La polizia ha arrestato un 50enne marocchino con precedenti, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo che, dopo aver ceduto qualcosa ad una persona in cambio di denaro, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga lasciando cadere a terra una bustina.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente hanno raggiunto e bloccato il 50enne trovandolo in possesso di 152 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio.

Hanno inoltre recuperato anche la bustina lasciata cadere a terra rinvenendo 30 involucri di cocaina. L’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.