Al Parco del Fusaro l'omaggio al "Giusto tra le Nazioni", Giovanni Palatucci La cerimonia nel luogo dove è stato piantato un albero in memoria dell'eroe di Fiume

Al Parco Vanvitelliano del Fusaro a Bacoli si è tenuta la cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci, già questore reggente di Fiume, nel posto dopo quattro anni fa è stato piantumato un ulivo ed apposta una targa alla memoria del funzionario, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri ed italiani.

All'iniziativa hanno partecipato il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Questore Maurizio Agricola, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione e l’assessore alla cultura e al dialogo interreligioso della comiunità ebraica di Napoli, Paolo Ferrara.

Palatucci, sin dall’autunno del 1943, quando Fiume, la Venezia Giulia e l'intera area istriana vennero annesse al Terzo Reich mediante l’occupazione militare, si prodigò per salvare dal genocidio ebrei stranieri ed italiani fino a quando fu arrestato e deportato nel campo di sterminio di Dachau dove perse la vita il 10 febbraio del 1945.