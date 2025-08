Poliziotto aggredito in piazza a Napoli: arrestato un 42enne tunisino L'uomo rintracciato dagli agenti ha cominiato ad incendiare materiali in un magazzino

La polizia ha arrestato un 42enne tunisino, con precedenti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Marvasi per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato l'uomo segnalato che, alla loro vista, si è dato alla fuga rifugiandosi nel deposito di esercizio commerciale dove lo stesso ha iniziato ad incediare del materiale presente nel magazzino.

Gli operatori, anche grazie all’ausilio di pattuglie dei Nibbio e di personale della Polizia Locale, sono riusciti, non senza difficoltà e dopo una collutazione, a raggiungere e bloccare il 42enne.