Coppia di giovani derubata dei cellulari in villa: arrestato 28enne tunisino L'intervento fulmineo degli agenti del commissariato San Ferdinando

La polizia ha arrestato un 28enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti per furto aggravato e denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti del commissariato San Ferdinando, nel transitare in via Acton, hanno notato un uomo rincorrere un altrp che si stava allontanando con qualcosa tra le mani.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare il giovane all’interno della galleria Acton trovandolo in possesso di uno zaino contenente 4 cellulari.

Gli operatori hanno accertato che il prevenuto aveva rubato due dei quattro cellulari approfittando della distrazione di una coppia di giovani che li avevano appoggiati su una panchina della Villa Comunale.

Per tal motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre i due cellulari restituiti ai leggittimi proprietari.