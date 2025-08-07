Porta Capuana: ancora un sequestro e arresto per droga Le manette sono scattate ai polsi di un 21enne tunisino

La polizia ha arrestato un 21enne tunisino con precedenti, anche specifici e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti hanno raggiunto il 21enne e, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 14 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 3 grammi e di 10 euro, suddivise in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; inoltre, gli agenti sono riusciti a bloccare anche l’acquirente che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.